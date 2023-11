Victor Ponta considera ca Elena Lasconi, primarul din Campulung Muscel, nu avea ce sa caute in USR si ca este cazul sa mearga in partidul AUR. Politicianul considera ca o femeie religioasa nu trebuie sa fie intr-un partid care e cu progresismul."In mod normal, nu are ce sa caute la USR. E o ipocrizie. E o femeie religioasa, n-ai ce sa cauti la USR, un partid care e cu progresismul. Nu e locul tau acolo. E ca si cum eu tin cu Steaua, dar sunt in galerie la Dinamo si m-au descoperit aia la un ... citeste toata stirea