Victor Ponta a reactionat dupa ce Monica Macovei a fost trimisa in judecata pentru ca a accidentat un motociclist in urma cu un an. Folosindu-se de acest prilej, fostul premier PSD si consilier al lui Marcel Ciolacu a lansat un atac la adresa Monicai Macovei. El a numit-o "impostoare" care a pozat intr-o "zeita a Justitiei".Monica Macovei a fost trimista in judecata pentru vatamare corporala din culpa de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta. Fosta ministru a fost acuzata ca a intrat ... citeste toata stirea