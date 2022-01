VIDEO Adriana Pistol (MS): Doi sau trei copii depistati cu tulpina Omicron in tara noastra

Sambata, 08 Ianuarie 2022, ora 05:37

Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Adriana Pistol a declarat vineri intr-o conferinta de presa ca sunt foarte putini copii depistati cu tulpina Omicron in tara noastra, fiind vorba de doi sau trei.

In plus, Adriana Pistol a anuntat ca nu se asteapta sa explodeze numarul de Omicron la copii odata cu nceperea scolii, insa se observa ca aceasta varianta castiga tot mai mult teren.

"Nu va exploda asupra copiilor in mod deosebit (tulpina Omicron - n.r.). Inca nu avem o transmitere ...