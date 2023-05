In aceasta perioada liderii PSD, ai PNL si ai UDMR negociaza pentru impartirea portofoliilor in viitorul guvern, condus de Marcel Ciolacu. Momentan, discutiile au fost suspendate, dupa ce Kelemen Hunor, presedintele minoritatii maghiare s-a retras de la masa nemultumit ca PNL a revendicat conducerea Ministerului Dezvoltarii.Acesta este unul dintre cele mai banoase portofolii din guvern, care asigura detinatorului o influenta importanta in teritoriu, in randul primarilor si presedintilor de ... citeste toata stirea