Meteorologii au emis duminica seara o avertizare de Cod Portocaliu in Bucuresti si Cod Rosu pentru alte 12 localitati din judetul Ilfov. In timpul vijeliei si a ploii abundente au fost doborati mai multi copaci in Bucuresti care au cazut pe masinile parcate pe marginea drumului.Pompierii au intervenit rapid in mai multe locatii din ... citeste toata stirea