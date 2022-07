Viktor Orban, pus la colt de politicienii romani, dupa declaratiile controversate

Liderii politici romani au criticat declaratiile anti-UE facute de Viktor Orban, in vizita de la Tusnad, sustinand ca seful Executivului maghiar ar trebui sa se abtina mai ales in contextul in care Ungaria primeste bani europeni prin programul de redresare, dar si sa arate respect fata de statele unde merge. In urma declaratiilor anti-UE facute de liderul de la Budapesta, secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a fost primul care a iesit cu o reactie dura: "Romania nu este o trambulina pentru ... citeste toata stirea