Violenta in trafic, in Bucuresti. Un sofer al STB a lovit cu brutalitate un biciclist care facea livrari VIDEO

Un biciclist a fost lovit de un angajat al Societatii de Transport Bucuresti (STB). Incidentul s-a petrecut, marti, in jurul orei 16.00, pe Soseaua Mihai Bravu. Scene socante in traficul din Capitala. Soferul unui autobuz 335 a coborat si i-a smuls saua bicicletei unui livrator care s-a nimerit sa treaca prin statie in momentul in care mijlocul de transport trebuia sa opreasca. In imaginile surprinse de pasagerii autobuzului, se vede cum acestia il roaga pe sofer sa-l lase pe biciclist in pace. ... citeste toata stirea