Viorica Dancila nu mai este angajata a Bancii Nationale. Ce functie avea fostul premier

Viorica Dancila nu mai este angajata a Bancii Nationale a Romaniei, a precizat pentru "Adevarul" purtatorul de cuvant al institutiei, Dan Suciu. Fostul premier fusese instalat in functia de consultant la Departamentul pentru economie verde din cadrul BNR, in mai 2021. Anuntul plecarii din PSD a Vioricai Dancila are loc si in urma unor schimbari in viata profesionala a acesteia. Fostul premier PSD nu mai este de luni angajata a BNR, unde ocupa functia de consultant la Departamentul pentru ... citeste toata stirea