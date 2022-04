Viralul zilei, Adrian Caciu. Ce a raspuns seful de la Finante cand a fost intrebat cat cheltuie de Paste. VIDEO

In timp ce romanii suporta consecintele a trei crize suprapuse - situatia economica precara, criza energetica si conflictul militar din tara vecina -, seful Ministerului de Finante aminteste ca cel mai important lucru in perioada sarbatorilor pascale este sa petrecem timpul alaturi de cei dragi si sa ajutam pe cei in nevoie.

Adrian Caciu considera irelevant cati bani cheltuie pe masa de Paste

Cu toate acestea, intrebat despre suma de bani pe care a alocat-o pentru masa de Paste, oficialul ...