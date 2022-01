Virgil Popescu anunta ca s-a infectat din nou cu SARS-CoV-2: Am o forma usoara

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta ca a fost confirmat cu COVID-19, avand o forma usoara de boala. El afirma ca este izolat acasa si ia tratamentul prescris de medici si ca recomanda in continuare vaccinarea. Virgil Popescu a mai fost infectat cu SARS-CoV-2 in noiembrie 2020. "De dimineata nu m-am simtit foarte bine, asa ca am decis sa fac un test rapid. Rezultatul a fost pozitiv. In urma cu cateva minute am primit si rezultatele la testul RT-PCR, care a confirmat ca sunt infectat cu ... citeste toata stirea