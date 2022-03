Virgil Popescu: Cred ca ce s-a intamplat ieri face parte dintr-un razboi hibrid care se petrece pe teritoriul Romaniei. Nu avem probleme cu stocurile

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca, in opinia sa, situatia privind cozile formate miercuri la benzinarii, pe fondul temerilor privind pretul benzinei si motorinei, "face parte dintr-un razboi hibrid care se petrece pe teritoriul Romaniei" si care are legatura cu conflictul armat din Ucraina. "Romania nu are absolut nicio problema cu stocurile de petrol, nu are absolut nicio problema cu stocurile de carburanti, exista resurse, romanii nu au de ce sa se teama ca vom ajunge sa nu existe ... citeste toata stirea