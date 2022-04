Virgil Popescu: Romania este una dintre cele mai putin dependente state de gazul rusesc. Asa ca nu exista motive de panica, avem suficiente stocuri

Virgil Popescu a afirmat ca noul act de santaj al Rusiei a fost livrat sub forma decretului care prevede ca plata pentru gazele furnizate de Gazprom ar trebui facuta in ruble pentru contractele de export catre tari neprietenoase. "Am un mesaj si pentru cetateni: Romania este una dintre cele mai putin dependente state de gazul rusesc. Asa ca nu exista motive de panica, avem suficiente stocuri", a mai transmis ministrul Energiei. "Noul act de santaj al Rusiei a fost livrat sub forma decretului ... citeste toata stirea