Virgil Popescu sustine ca PNL va actiona "mai unitar" daca seful Guvernului va fi si presedintele partidului: "Am semnat sustinerea motiunii lui Nicolae Ciuca"

Virgil Popescu, vicepresedintele PNL si ministrul Energiei, a semnat sustinerea motiunii lui Nicolae Ciuca pentru sefia PNL. Ministrul este de parere ca partidul va actiona "mai unitar" daca presedintele formatiunii va conduce si Executivul, precizand ca deciziile in coalitie vor putea fi luate mult mai rapid. "Aseara am semnat sustinerea motiunii domnului Ciuca, alaturi de alti colegi. Sunt convins ca un partid care are conducere unitara, si premier si presedinte de partid va actiona mult mai ... citeste toata stirea