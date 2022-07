Virgil Popescu, urmarit de George Simion pe aeroportul din Viena. Liderul AUR: "Ai venit sa iei ordine de la OMV?"/ Popescu: "Te-a trimis Putin la cumparaturi?"

George Simion s-a filmat, duminica, in timp ce il urmarea pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe aeroportul din Viena. Presedintele AUR l-a numit de mai multe ori pe ministrul liberal "hot", acuzandu-l ca nu este la serviciu si ca primeste ordine de la directorii OMV Petrom. In replica, Popescu l-a amenintat pe Simion ca il va da in judecata pentru hartuire. "Ce faci, domnule Virgil? Ai venit sa iei ordine de la OMV Petrom? Ce cauti la Viena? La munca nu te duci... Ai venit sa iei ordine de ... citeste toata stirea