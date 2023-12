Klaus Iohannis era deja iritat de vizitele lui Marcel Ciolacu in Israel si de faptul ca acesta s-a deplasat sa repatrieze romanii din Fasia Gaza. Cu toate acestea, se pare ca vizita in SUA l-a nemultumit enorm pe presedinte.Vizita lui Marcel Ciolacu in SUA, o escaladare a disputelor cu Klaus IohannisMai mult, conflictul dintre Marcel Ciolacu si ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, pare sa fi avut originea in aceasta situatie.Ambasadorul, cunoscut ca apropiat al presedintelui Iohannis, ... citeste toata stirea