Vladimir Putin ar suferi de dementa, iar frica de tradare il innebuneste, spune un fost KGB-ist. Presedintele rus vrea sa invadeze orasul natal al lui Zelenski

Vladimir Putin sufera probabil de Parkinson si de dementa in stadiu incipient, iar paranoia si frica lui fata de tradatori il innebunesc, a declarat un fost agent KGB, potrivit The Sun. Sanatatea dictatorului de la Kremlin a fost mult timp sursa de speculatii, surse occidentale sugerand ca are probleme serioase de sanatate.In ciuda faptului ca secretarul de presa al lui Putin, Dmitri Peskov, a insistat ca sanatatea lui Putin este "excelenta", recentele sale aparitii publice, de dupa invazia ... citeste toata stirea