Volodimir Zelenski i-a raspuns lui Klaus Iohannis. Ce spune liderul de la Kiev despre etnicii romani din Ucraina

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 05 Ianuarie 2023, ora 05:41

Volodimir Zelenski l-a anuntat pe Klaus Iohannis ca prioritatea sa este inarmarea; "Impreuna cu Klaus Iohannis am convenit asupra demersurilor pentru dezvoltarea in continuare a cooperarii ucraineano-romane, in primul rand in sectorul apararii".

Presedintele Ucrainei spune ca deocamdata problema etnicilor romani trebuie sa mai astepte deoarece in plin razboi cu Rusia, prioritatile sale sunt cu totul altele.

Klaus Iohannis i-a cerut lui Zelenski sa repare legea care a fost adoptata in absenta ...