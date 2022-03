Vom scapa de vizele pentru America? Anuntul de ultima ora al lui Florin Citu, direct de la Washington

Sursa: Evenimentul Zilei Sambata, 26 Martie 2022, ora 05:41 24 citiri

O delegatie a Romaniei se afla in aceste zile intr-o vizita oficiala in SUA. Unul dintre principalele obiective este eliminarea vizelor pentru cetatenii romani. Discutiile se vor concentra si pe probleme se securitate, energie si dezvoltare.

"Astazi, impreuna cu ambasadorul Romaniei in SUA si cu membrii delegatiei, vom avem intrevederi cu oficiali din cadrul Departamentului de Stat pentru discutii legate de domeniile: energie, finantele internationale si dezvoltare. Tot astazi vom o avea o ...