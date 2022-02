Vreme de primavara in Bucuresti. Cate grade se vor inregistra in urmatoarea perioada in Capitala

Meteorologii au anuntat vreme mult mai calda decat in mod obisnuit pentru aceasta perioada, in Bucuresti. Temperaturile maxime vor ajunge chiar si la 16 grade. In intervalul 17 februarie, ora 10:30 - 18 februarie, ora 8:00, in Capitala, valorile termice se vor situa in continuare cu mult peste cele normale pentru a doua decada a lunii februarie. Temperatura maxima va fi de 15 - 16 grade, iar cea minima de 4 - 7 grade. Cerul va fi variabil ziua, apoi se va innora si va creste probabilitatea ca ... citeste toata stirea