Vremea se schimba radical in Bucuresti: Vant puternic, scadere brusca a temperaturilor si posibile ninsori

Meteorologii au emis, luni, o prognoza meteo speciala pentru Bucuresti. In urmatoarele zile temperaturile vor scadea semnificativ si va fi vant puternic. Sunt asteptate si precipitatii, sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare. Pe parcursul zilei trecator va ploua slab, iar noaptea se pot semnala precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare. Vantul se va intensifica, mai ales dupa orele amiezii, astfel ca va avea rafale ce vor atinge 50...55 km/h, amplificand senzatia de frig.Potrivit ... citeste toata stirea