Zeci de mii de rusi sarbatoresc la Moscova anexarea Crimeei VIDEO

Zeci de mii de persoane s-au adunat vineri pe Stadionul Lujniki din Moscova pentru a sarbatori anexarea peninsulei Crimeea de catre Rusia. Stadionul Lujniki de la Moscova este "plin ochi", potrivit corespondentului Financial Times la Moscova. Acest stadion a gazduit finala Cupei Mondiale, in 2018. Angajati de la stat au fost adusi cu autobuzul pe stadion, potrivit corespondentului FT. Un clip video in care steaguri ucrainene sunt atuncate pe jos a fost proiectat la stadion. Guvernul rus anunta ... citeste toata stirea