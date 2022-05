Zetea: Nu se pune problema de modificare a Codului Fiscal cu o impozitare progresiva clasica. Ministrul Finantelor va veni cu o serie de deduceri

Vicepresedintele PSD Gabriel Zetea a declarat, marti, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre impozitul progresiv, ca nu se pune problema de modificare a Codului Fiscal cu o impozitare progresiva clasica, in trepte. "Nu ne dorim ca cineva sa plateasca ceva in plus, ci cei cu venituri mici sa plateasca mai putin, a mai spus el, precizand ca ministrul Finantelor va prezenta o serie de deduceri fiscale, in functie de venituri si cand va exista foarte clar un acord macar de principiu in ... citeste toata stirea