Zile libere pentru angajatii din Senat care doresc sa se implice in activitatile de voluntariat pentru refugiatii din Ucraina

Biroul Permanent al Senatului a votat, in unanimitate, un Memorandum intern ce prevede oferirea de zile libere pentru angajatii Senatului care doresc sa se implice in activitatile de voluntariat dedicate asistentei si preluarii refugiatilor, in contextul crizei umanitare generate de razboiul din Ucraina. Potrivit Memorandumului votat de liderii din Biroul Permanent al Senatului, se propune ca "Senatul Romaniei sa vina in sprijinul autoritatilor, in aceasta perioada de criza umanitara, prin ... citeste toata stirea