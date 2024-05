1 mai, Ziua Muncii. Fabricile din Romania au pierdut aproape 500.000 de angajati in ultimii 25 de ani. Salariile din industrie au crescut in ultimii ani, dar sunt inca sub media pe economie

a(Trade Mark)In prezent, in industria prelucratoare lucreaza 1,09 milioane de oameni, pe cand in anul 2000 numarul lor era de 1,56 milioane a(Trade Mark)Salariul mediu net din industria prelucratoare a ajuns la 4.325 de lei in februarie 2024, in crestere cu 11% fata de aceeasi luna a anului trecut a(Trade Mark)Salariul mediu net pe economie a ajuns la aproape 4.900 de lei in a doua luna din acest an.Fabricile din Romania au pierdut aproape 500.000 de angajati in ultimii 25 de ani, arata ... citește toată știrea