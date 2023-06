Dupa 15 ani de la lansare, in mai 2008, fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) au ajuns la un numar total de peste 8 milioane de participanti, in timp ce activele nete aflate in administrare au depasit 107,7 miliarde de lei (21,6 miliarde de euro), nivel maxim istoric pentru sistem. Pilonul II a colectat in acesti 15 ani contributii brute totale in valoare de 84,2 miliarde de lei (16,9 miliarde de euro) si a realizat plati totale in valoare de peste 1,4 miliarde de lei catre un ... citeste toata stirea