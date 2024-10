20 octombrie, ziua mondiala a osteoporozei. O boala insidioasa, ticaloasa, periculoasa. La fel este si dezindustrializarea. Asa cum osteoporoza prabuseste o fiinta umana, dezindustrializarea a prabusit Romania in ultimii 35 de ani

20 octombrie este Ziua Mondiala a Osteoporozei, mai corect spus ziua mondiala de lupta impotriva osteoporozei. Chiar daca nu este o boala mortala in sensul clinic, osteoporoza, o boala degenerativa a sistemului osos, neprevenita si netratata, duce in timp la fracturi, imposibilitatea desfasurarii unei activitati normale, reducerea calitatii vietii si, in ultima instanta, a duratei vietii.Dezindustrializarea este osteoporoza pentru industrie, macina coloanei vertebrala a unei tari, prabuseste ... citește toată știrea