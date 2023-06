Reporter: Cum ati iesit din pandemie si ce efecte are conflictul armat de langa granita asupra activitatii institutiei pe care o conduceti?Adrian Bughiu: Criza generata de virusul SARS-CoV-2 a determinat declararea starii de urgenta la nivel national, dar si la nivel european, care la randul ei a determinat o crestere a indicelui de cost total in constructii cu aproximativ 18%, din care 60% a fost generata de cresterea costului la materiale in constructii si 40% de cresterea costului cu ... citeste toata stirea