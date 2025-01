2025 se anunta a fi anul gazelor naturale

Datorita unui mix de decizii politice, evenimente geopolitice si tendinte de pe piata energiei, 2025 se anunta a fi un an exceptional pentru gazele naturale.In ianuarie 2025, Donald Trump va deveni presedintele SUA. In campania electorala, el a promis industriei gazelor din tara sa mai multa activitate. Predecesorul sau, Joe Biden, a inghetat dezvoltarea unor proiecte mari, ceea ce a limitat potentialul de export. In prima jumatate a 2024, aproape 50% din importurile de gaze naturale ... citește toată știrea