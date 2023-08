Consilierii bucuresteni au cazut de acord si au votat in favorea imbunatatirii activitatii spitalelor din subordine. Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat noua proiecte de investitii in infrastructura digitala a spitalelor municipalitatii, in vederea finantarii prin PNRR, valoarea investitiilor depasind 51 de milioane de lei. Potrivit Primariei Capitalei: "Digitalizarea activitatii spitalelor vizeaza achizitii de componente hardware, modernizarea retelelor de calculatoare, ... citeste toata stirea