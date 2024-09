68 de proiecte "Primul student din familie", in valoare de 104 mil. euro, aprobate de Ministerul Educatiei si MIPE

a(Trade Mark)Programul "Primul student din familie" are ca scop sprijinirea tinerilor din medii defavorizate sa acceseze educatia superioara a(Trade Mark)Din totalul de 104 mil. euro, peste 103 milioane de euro sunt alocate regiunilor mai putin dezvoltate, iar aproximativ 1,5 milioane de euro sunt destinate regiunii Bucuresti-Ilfov.Ministerul Educatiei, in colaborare cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a aprobat 68 de proiecte in cadrul apelurilor "Primul student din familie". ... citește toată știrea