7 octombrie 2024. Bilantul razboiului dintre Israel si Hamas la un an de la primul atac

In ultimul an, in Fasia Gaza, Israelul a bombardat peste 40.000 de tinte, a descoperit 4.700 de tuneluri si a distrus 1.000 de locuri de lansare a rachetelor, a declarat armata luni, la aniversarea unui an de la atacurile militantilor condusi de Hamas care au declansat asaltul asupra enclavei.Numarand trupele ale caror nume au primit permisiunea de a le publica, armata israeliana a declarat ca 726 de soldati israelieni au fost ucisi de la 7 octombrie 2023. Dintre acestia, 380 au murit in ... citește toată știrea