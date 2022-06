A aparut anuarul ZF Logistica&Transporturi 2022. Devine Romania un hub logistic regional?

Ziarul Financiar lanseaza astazi ZF Logistica&transporturi 2022, anuar care prezinta radiografia pietelor de logistica si transport din ultimul an alaturi de cei mai importanti jucatori din aceste industrii.Anuarul include analize ale celor mai importante miscari din acest sector in decursul ultimului an, previziuni bazate pe cercetari si opinii ale expertilor, alaturi de cronologii de evenimente si indexuri cu principalele companii de pe piata. Editia din 2022 este structurata pe domenii ... citeste toata stirea