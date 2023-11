A doua editie a suplimentului realizat de ZF in parteneriat cu Top Employers Institute vine sa scoata in evidenta tendintele care au condus piata muncii si cu exemple de bune practici, companii care au fost premiate pentru modul in care isi trateaza angajatii.Anul acesta, cele mai puternice tendinte din piata muncii din Romania si de la nivel global sunt despre personalizarea muncii si despre scop. Raportul World of Work Trends 2023 realizat de Top Employers Institute sustine ca cele mai bune ... citeste toata stirea