Fondul de investitii Integral Venture Partners, care acum un an intra in actionariatul Medima Health, mai face o tranzactie in Romania, cumparand pachetul majoritar de actiuni in cadrul O'Fresh Vending Solutions, jucator activ pe piata de automate de snacksuri si cafea.Aceasta este a doua tranzactie din piata de vending anuntata in ultima saptamana, dupa ce firma General Vending Ro cu actionari italieni in spate, preia D.A.I.R. Comexim 2000 de la un antreprenor tot din Cizma. Acordul se afla ... citeste toata stirea