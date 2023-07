Actualizare: "Astazi a fost promulgata legea prin care cei care comit un accident soldat cu pierderi de vieti, in timp ce se afla sub influenta alcoolului, a drogurilor sau fara a detine permis de conducere, vor fi condamnati la inchisoare cu executare. NU va puneti viata in pericol! NU puneti viata altora in pericol! Nu uitati: in trafic... nu sunteti singuri", a transmis, vineri, Ministerul de Interne.Sursa citata a precizat ca, in ultimele 7 zile, au fost retinute 1.025 de permise de ... citeste toata stirea