A inceput valul 6 al pandemiei. Ce spun medicii de la spitalul "Dr. Victor Babes" Timisoara

A inceput valul 6 al pandemiei. Subtulpinile Omicron umple incet incet Spitalul "Dr. Victor Babes" Timisoara. Medicii de aici au 6 copii internati in ultimele 48 de ore in sectia rosie, 3 fiind sugari. Spitalul redeschide un compartiment de COVID.6 copii internati in ultimele 48 de ore in sectia rosie a Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babes" Timisoara.Numarul pacientilor care vin pentru evaluare COVID-19 este in crestere, spun cei de la spital.Cei 6 copii au ... citeste toata stirea