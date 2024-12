A murit fostul presedinte american Jimmy Carter la 100 de ani, cel mai longeviv presedinte din istoria SUA

Jimmy Carter, cel de-al 39-lea presedinte american, a murit duminica in casa sa din Plains, Georgia, scrie The Washington Post. Fiul sau a confirmat decesul, dar nu a furnizat o cauza imediata.Originar din Georgia si democrat, Carter a fost presedinte al SUA in perioada 1977-1981. Carter a indeplinit un mandat inainte de a pierde realegerea in 1980 in fata lui Ronald Reagan, candidatura sa fiind ingreunata de incapacitatea de a solutiona criza ostaticilor din Iran, o confruntare care a durat ... citește toată știrea