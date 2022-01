A PLAGIAT SAU NU A PLAGIAT PREMIERUL NICOLAE CIUCA?USR intensifica atacurile la adresa membrilor guvernului

Premierul Nicolae Ciuca ar fi plagiat teza de doctorat pe care a scris-o in anul 2003, conform unei investigatii ce a fost publicata pe site-ul pressone.ro. Teza lui Nicolae Ciuca, in baza careia a primit, in anul 2003, titlul de doctor in Stiinte militare, ar include continut plagiat in cel putin 42 de pagini din totalul de 138 se afirma in articolul respectiv.Primele reactii dupa aceasta informatie au venit din tabara USR, reprezentantii formatiunii politice considerand ca prim-ministrul ... citeste toata stirea