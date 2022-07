A venit Festivalul modificarilor Codului Fiscal: de la locuintele persoanelor fizice pana la Coca-Cola, salariile constructorilor, taxa pe dividende si taxarea microintreprinderilor, nimeni nu scapa neafectat. Vezi aici cum te loveste noul Cod Fiscal

ZF organizeaza astazi, de la ora 17:00, videoconferinta "Vocea mediului de business. Cum va arata economia dupa avalansa de modificari fiscale pregatita de Guvern", pe tema masurilor anuntate de guvernanti. Ministerul de Finante a pus luni seara in dezbatere un proiect de ordonanta de urgenta de modificare a Codului fiscal, cu impact in multe sectoare de activitate. Noul pachet va aduce incasari de 2,2 miliarde de lei la buget doar anul acesta.a-s 8% impozit pe dividende (fata de 5% in ... citeste toata stirea