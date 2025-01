Accesul la Constitutie: intrarea prin "curtea din dos"

Anularea alegerilor a mobilizat nu numai opinia publica, dar si materia legislativa si constitutionala pusa in joc, asa incat Constitutia, legea alegerii presedintelui si legea Curtii Constitutionale sunt acum in fierbere.Fac aici un scurt studiu de caz inventariind incalcarile aduse cu aceasta ocazie in raport cu Corpusul legislativ enumerat mai sus.O prima problema a fost aceea ca, daca in cazul cererilor de anulare a turului intai al alegerilor prezidentiale Curtea Constitutionala a ... citește toată știrea