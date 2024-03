Accor va deschide rimul hotel Ibis Styles de la malul marii. Antreprenorul roman Aurelian Marin a incheiat un parteneriat cu grupul international pentru hotelul Dana Holiday Club

Accor, unul dintre cele mai mari grupuri hoteliere din Europa, a semnat un acord de franciza cu compania Paradis Hotels & Resort, administrata de antreprenorul roman Aurelian Marin, pentru a trece hotelul Dana Holiday Club sub brandul Ibis Styles, care se va redeschide sub noul nume in luna iunie a acestui an. Proiectul marcheaza debutul brandului Ibis Styles pe litoralul romanesc."Ibis Styles este renumit pentru designul sau dinamic si temele inedite abordate, care se inspira din cultura, ... citește toată știrea