Acord Romania-Marea Britanie privind cooperarea in domeniul apararii

Guvernul va aproba in sedinta de joi un proiect de lege privind ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord privind cooperarea in domeniul apararii, semnat la Londra la 13 noiembrie 2024, transmite Agerpres."Acordul are ca scop crearea cadrului juridic general, in vederea consolidarii cooperarii in domeniul apararii intre cele doua Parti, in concordanta cu legislatiile nationale si cu obligatiile internationale asumate de catre ... citește toată știrea