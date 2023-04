Acordul-cadru pentru digitalizarea relatiilor de munca a fost lansat, ieri, in dezbaterea partenerilor sociali, in cadrul unui eveniment organizat de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii, la Palatul Victoria. Subsecvent acordului european semnat intre cei 4 parteneri sociali europeni (SMEunited, Business Europe, ETUC si CEEP) acordul cadru reprezinta angajamentul comun al partenerilor sociali din Romania privind digitalizarea relatiilor de munca in ceea ce priveste ... citeste toata stirea