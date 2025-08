Acordul tarifar impus de SUA a condus la scaderea puternica a increderii investitorilor in zona euro

Increderea investitorilor privind activitatea economica din zona euro a inregistrat un declin semnificativ in luna august 2025, conform ultimului raport de la Sentix GmbH, in conditiile in care "evaluarea initiala a acordului tarifar dintre UE si SUA arata un rezultat devastator pentru zona euro" (vezi graficul).Indicele agregat a scazut pana la -3,7 puncte, de la 4,5 puncte in luna precedenta, in conditiile in care indicele asteptarilor a scazut cu 11 puncte, pana la 6 puncte. Indicele ... citește toată știrea