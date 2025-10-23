Editeaza

Actionarii OMV Petrom aproba plata unui dividend special de 1,24 miliarde de lei

Sursa: Ziarul Financiar
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 15:37
20 citiri
Actionarii OMV Petrom au aprobat joi distribuirea unui dividend special in valoare bruta de 0,02 lei/actiune, echivalentul a aproximativ 1,24 miliarde de lei, potrivit hotararilor adoptate in adunarea generala ordinara a actionarilor (AGOA).
"Acordarea acestui dividend special confirma angajamentul OMV Petrom de a ramane o companie atractiva pentru investitorii nostri. Ne propunem sa mentinem un echilibru sanatos intre distribuirea valorii create si continuarea proiectelor majore de investitii ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bucuresti
FT: Bitcoin creste pana la un nivel record, investitorii in criptografie pariind pe victoria lui Trump
NBC News: Prima persoana transgender aleasa in Congresul SUA
Trump castiga in Iowa
George Simion: "Romania nu poate supravietui fara fermierii sai"
Siegfried Muresan: "Prin victoria Maiei Sandu, Republica Moldova devine mai puternica in drumul sau spre Uniunea Europeana"
Marcel Ciolacu: "Institutia Prezidentiala nu trebuie sa solicite o locuinta de protocol pentru presedinte"
Cele mai citite stiri
Bujduveanu: "Intram in faza de refacere a zonei afectate de explozia din Sectorul 5"
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunta duminica, despre explozia din Calea ...
Dragos Damian, Terapia Cluj: Angajatorul redevine rege dupa multi ani in care angajatul a fost rege. Dar este o victorie a la Pyrus, nimeni nu se bucura de ea
Dupa cel putin 15 ani de deficit de resursa umana pentru ca sistemul de invatamant a fost, este si ...
GALERIE FOTO Golul care a decis Petrolul - CFR trebuia ANULAT! * S-a validat dupa analiza VAR, dar specialistii au dat verdictul clar: "Viciere de rezultat"
Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat luni, 20 octombrie 2025 23:14 / Actualizat luni, 20 ...
ActualitateBusinessSportLife Show