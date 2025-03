Actiunile producatorilor europeni de armament cresc pe fondul asteptarilor pentru cheltuieli mari in industrie: Rheinmetall plus 12%, BAE Systems plus 15%, Leonardo plus 12%

Actiunile producatorilor europeni de armament au crescut luni, sustinute de perspectiva cresterii cheltuielilor pentru aparare in regiune, scrie Reuters.In cadrul unui summit desfasurat duminica la Londra, la doua zile dupa ce presedintele ucrainean Volodymyr Zelenskiy a intrat in conflict cu presedintele american Donald Trump, liderii europeni au convenit ca trebuie sa cheltuiasca mai mult pentru aparare. Separat, Reuters a raportat ca partidele aflate in discutii pentru formarea noului ... citește toată știrea