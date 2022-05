Actorul Ray Liotta din Goodfellas a murit in somn in Republica Dominicana, la varsta de 67 de ani.Starul american se afla la filmarile pentru pelicula Dangerous Waters, a declarat Jennifer Allen, publicista sa.El a fost cunoscut mai ales pentru rolul mafiotului Henry Hill in filmul cu gangsteri Goodfellas (1990) al lui Martin ... citeste toata stirea