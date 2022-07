Aderarea Finlandei si Suediei la NATO a trecut de Parlament

Parlamentul a aprobat ieri ratificarea protocoalelor privind aderarea Finlandei si Suediei la NATO. Legea a trecut de Camera Deputatilor cu 227 voturi pentru si 3 abtineri si de Senat - in calitate de for decizional - cu 96 voturi pentru si o abtinere.Dezbaterile generale din cele doua camere au reliefat pozitiile ferme ale majoritatii grupurilor parlamentare in vederea primirii celor doua state in cadrul NATO, dar si dorinta celor de la grupul AUR si a unor senatori si deputati neafiliati de ... citeste toata stirea