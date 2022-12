Aderarea Romaniei la Schengen, respinsa in Consiliul JAI

Romania nu va intra in spatiul Schengen de la 1 ianuarie 2023, in urma rezultatului votului din cadrul Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI), unde votul obtinut a fost de 25 de voturi "pentru" si 2 voturi "impotriva". Austria s-a opus cu vehementa aderarii Romaniei la spatiul Schengen, motivand ca exista o problema a migrantilor si ca "Schengen nu functioneaza", iar pana cand aceste probleme nu vor fi rezolvate, Romania si Bulgaria nu trebuie acceptate in spatiul Schengen. Cu toate ... citeste toata stirea