ADINA VALEAN:''Romania, a treia tara ca volum de marfuri in utilizarea cailor navigabile fluviale''

Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, a declarat astazi ca Romania este a treia tara in ceea ce priveste volumul de marfuri in utilizarea cailor navigabile fluviale, dar a subliniat ca potentialul este departe de a fi atins, conform Agerpres."In centrul discutiei de astazi s-a aflat Dunarea. Dunarea este, alaturi de Rin, o coloana vertebrala pentru transportul fluvial european, care se afla la randul lui in mijlocul politicilor de transport europene pentru ca este un mijloc de ... citeste toata stirea